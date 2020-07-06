Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...

Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 414 test yapıldı, 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1188 kişi iyileşti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1127, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı da 180 bin 680 oldu.

"Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben artış eğiliminde"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben artış eğiliminde. Tedbir varken bugün vefat eden sayısı kanıksanacak tablo değil."

Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafe" uyarısı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sosyal mesafe kuralına dikkati çeken paylaşımda bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz." ifadesini kullandı.

"Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, "Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, böylece 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur." dedi.

"Bu başarıyı doğru şekilde dünyaya anlatmamız gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısında yerel yöneticiler, turizmciler ve ilçedeki yerleşik yabancıların kurduğu derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle çok hızlı ve detaylı önlemler alındığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin yıllar süren sağlık altyapısına yaptığı büyük ve detaylı yatırımları salgın döneminde test etme şansı bulduk. Zamanında öngörülerek yapılan bu yatırımların olumlu sonuçlarını bu süreçte aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 1 Haziran itibarıyla "yeni normale" geçiş kurallarını belirlediğini ve uygulamaya başladığını hatırlatan Ersoy, uluslararası hava trafiğini açmak için gerekli işlemlere başladıklarını dile getirdi.

Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin, "Türkiye'nin başarısı, sonuçlar ortada. Bu başarıyı doğru şekilde dünyaya anlatmamız gerekiyor." dedi.

Okullarda alınması gereken Kovid-19 önlemleri belirlendi

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde, 31 Ağustos'ta açılacak okullarda alınacak önlemler yer aldı.

Rehbere göre, okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılacak. Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.

Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için şu önlemlere uyulması gerekecek:

Kovid-19'dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilecek.

- Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılacak.

- Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek.

- Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.

- Kütüphanede maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere riayet edilecek.

- Kurum bünyesinde bulunması halinde kantin, büfe ve benzeri yerlerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak benzeri malzemeler kullanılacak.

- Kurum bünyesinde varsa giysi, kitap ve kırtasiye malzemesinin satışının yapıldığı okul mağazasında hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak. Satışlar, mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanacak hale getirilecek.