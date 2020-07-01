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01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:11:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:11:00

Türkiye'nin koronavirüs yardımı Bağdat'a ulaştı

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Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, yardımların, Irak ile bağları daha da güçlendireceğini söyledi.

Koronavirüsle mücadelesini sürdüren Türkiye, salgından etkilenen ülkelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, koronavirüsle mücadele eden Irak'a destek için gönderilen sağlık yardımı başkent Bağdat'a ulaştı.

KERKÜK VE MUSUL'A GÖNDERİLECEK

Ankara'dan yola çıkan Türk yardım uçağı, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki tıbbi yardım malzemeleri, Irak Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi.

Uçaktaki yardımların bir bölümü Vasıt (Kut) vilayetine, diğer bir kısmı da Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Kerkük ve Musul'a ulaştırılacak.

"IRAK İLE BAĞLARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye'den gelen sağlık yardımlarının, salgın nedeniyle zor günler geçiren Irak'ın Bağdat, Kut, Kerkük ve Musul kentlerine ulaştırılacağını söyledi.

Yıldız, "Bu gibi yardımlar, tarihi bağımız olan kardeş ve komşu Irak ile bağlarımızı daha da güçlendirecek. Irak'la birlikte daha müreffeh günlere ulaşacağız." dedi.

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