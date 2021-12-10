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10 Aralık 2021 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 18:00:00

Türkiye'nin kalkınmasının nişaneleri koleksiyon oldu

Kaynak: AA

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Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi için atılan adımların, hayata geçirilen yatırımların nişanesi "makaslar" özel bir koleksiyonu oluşturdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Başbakan", "siyasi parti genel başkanı" ve "Cumhurbaşkanı" olarak katıldığı törenlerde açılışını yaptığı eserlerin kurdele ve makasları, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sergilendi.

2003 yılından bu yana yapılan açılışlarda kullanılan makaslar, kesilen kurdeleyle birlikte muhafaza edildi. Koleksiyonun ilk parçası, 22 Eylül 2003'te Rize'deki "Pazar Ortak Açılış ve TOKİ Anahtar Teslim Töreni"nin kurdele ve makası oldu.

800'den fazla makasın bulunduğu koleksiyon, açılışı yapılan havalimanları, şehir hastaneleri, enerji santralleri, barajlar, otoyollar gibi büyük projeleri hafızalara taşıyor.

Yurt içinin yanı sıra New York'taki Türk Evi gibi yurt dışındaki birçok eserin de açılışına tanıklık eden makaslar, Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi için atılan adımların, ortaya konulan eserlerin, büyük yatırımların nişanesi kabul ediliyor.

İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi büyük eserler butona basılarak açıldığı için koleksiyonda bu açılışlardan makaslar yer almıyor.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olan Ankara AKM Millet Bahçesi gibi yakın dönemde açılışı yapılan eserlerin makaslarının da sergilenmek üzere hazırlandığı belirtildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanlığı sergi salonu makaslar koleksiyon kurdele
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