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Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen: Bu ülkenin geleceğine göz koyanları affetmeyeceğiz
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15 Temmuz 2023 Cumartesi 22:31:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 22:31:00

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen: Bu ülkenin geleceğine göz koyanları affetmeyeceğiz

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, "Bu ülkenin geleceğine göz koyanları affetmeyeceğiz, affettirmeyeceğiz. Herkes bilsin, herkes duysun ki FETÖ'yle mücadele en önemli önceliğimizdir." dedi.

Büyükelçi Şen, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla başkent Kahire'deki büyükelçilik rezidansında düzenlenen törende yaptığı açılış konuşmasında, 15 Temmuz destanının tarihe altın harflerle yazıldığını, toplumun tüm kesimlerinin tek bir amaç etrafında ülkesine, bayrağına, demokrasisine sahip çıkmak için tek vücut olduğunu belirtti.

Devletin temel önceliklerinden birinin yurt içinde ve yurt dışında FETÖ'yle mücadeleyi sürdürmek olduğunu ifade eden Şen, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşuyla bu yönde önemli mesafe alınmıştır. FETÖ, insani yardım, eğitim, ticaret gibi kavramların arkasına sığınarak faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir tehdit oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadelenin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın talimatları altında, Dışişleri Bakanlığının en öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürdüğünü dile getiren Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ ile mücadele, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alandaki tehditlerle mücadelesinin yalnızca bir veçhesidir. Ülkemiz, egemenlik hakları ve vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla, karşısına çıkan tüm tehditlerle topyekun mücadele etmektedir. Bu ülkenin geleceğine göz koyanları affetmeyeceğiz, affettirmeyeceğiz. Herkes bilsin, herkes duysun ki FETÖ'yle mücadele en önemli önceliğimizdir. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek."

Törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve video gösterimi yapıldı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okundu.

Anma törenine, yabancı diplomatlarının yanı sıra, El-Ezher Üniversitesinde öğrenim gören Türk öğrenciler, çok sayıda Mısır basın mensubu, Kahire Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri, Mısır'da ikamet eden Türk iş insanları ve vatandaşları ile büyükelçilik çalışanları iştirak etti.

Büyükelçilik ayrıca, Kahire'deki Türk Şehitliğinde de sabah saatlerinde Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşen Osmanlı askerleri ile 15 Temmuz şehitleri hatırasına anma töreni düzenledi.

Etiketler : FETÖ Türkiye Büyükelçisi Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen
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