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14 Aralık 2023 Perşembe 15:24:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 15:24:00

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu... "Bayrağımız uzaya taşınacak"

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı'nın 9 Ocak 2024'te uzaya gideceğini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İstanbul'da Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Astronotumuz bayrağımızı uzaya taşıyacak. Bu bizim için çok kıymetli." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İstanbul'da Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Misyon 9 Ocak 2024'te gerçekleşecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Dün itibariyle Aksiyom Uzay Şirketi tarafından açıklanan tarih 9 Ocak olmuş oldu. Biz de bu misyonun Türkiye Yüzyılı'nın ilk günlerinde gerçekleşmesinden büyük bir iftihar duyuyoruz.

Biz gerçekleştireceğimiz bu misyonun hem Türkiye'nin bilimsel çalışmalarına hem de küresel düzeyde bilimsel çalışmalara önemli katkı sunacağını düşünüyoruz

GÖREV ARMASINDA 100. YIL VE TÜRK DEVLETLERİ VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezer Avcı'nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı,16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

Videoda; Alper Gezer Avcı, görev armasının detaylarını anlattı.

13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

Etiketler : sanayi ve teknoloji bakanı fatih kacır uzay misyonu
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