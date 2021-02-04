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04 Şubat 2021 Perşembe 21:27:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 21:27:00

Türkiye'nin ilk uzun menzilli gemisavar füzesi 'Atmaca' Sinop'ta test edildi

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Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri Sinop'ta gerçekleştirildi.

Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca, Sinop'ta test edildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri kentte gerçekleştirildi.

Test atışlarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.

Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki heyetin daha sonra hava yolu ile kentten ayrıldıkları kaydedildi.

Etiketler : Roketsan Sinop Valiliği Deniz Kuvvetleri
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