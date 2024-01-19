Türkiye'nin ilk uzay misyonuna ilişkin mesajlar

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Siyasiler Türkiye'nin 'İnsanlı İlk Uzay Misyonu' kapsamında açıklamalarda bulundu.

"Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı! Gurur Duy Türkiye, devamı gelecek... "

Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı.



Yolun açık olsun Alper Gezeravcı!#GururDuyTürkiye, devamı gelecek... ���� pic.twitter.com/W3vINFo1MX — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 18, 2024

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KACIR'DAN TÜRKİYE'NİN İLK UZAY MİSYONUNA İLİŞKİN MESAJ

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk uzay misyonuna ilişkin sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda şu açıklamalara yer verdi:

Gurur Duy Türkiye. Sesimiz uzayda. Sözümüz uzayda. Türkçemiz uzayda. Bilim insanlarımızın çalışmaları uzayda. Türk çocukları, Türk gençleri uzayda. Türk Milleti uzayda. Nice başarılara, nice ortak heyecanlara!

#GururDuyTürkiye ����



Sesimiz uzayda.



Sözümüz uzayda.



Türkçemiz uzayda.



Bilim insanlarımızın çalışmaları uzayda.



Türk çocukları, Türk gençleri uzayda.



Türk Milleti uzayda.



Nice başarılara, nice ortak heyecanlara! pic.twitter.com/lj7s4jS5LG — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 18, 2024

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: GEZERAVCI'YA İYİ YOLCULUKLAR DİLİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna ilişkin şu açıklamalara yer verdi:

Her birimizin yerinde olmak istediği Alper Gezeravcı'ya iyi yolculuklar diliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2024

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: BU GURUR HEPİMİZİN

Adalet bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu gurur bizim, hepimizin. Gurur duy Türkiye" ifadelerine yer verdi.

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI: BU GURUR BİZİM, BU GURUR HEPİMİZİN.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin ilk uzay misyonuna ilişkin sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadeler yer verdi:

Bu gurur bizim, bu gurur hepimizin. Şanlı bayrağımızı uzayda dalgalandıracak olan ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı kardeşimiz, seninle hep gurur duyacağız. Gurur duy Türkiye.

Bu gurur bizim, bu gurur hepimizin.����



Şanlı bayrağımızı uzayda dalgalandıracak olan ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı kardeşimiz, seninle hep gurur duyacağız.�� ��#GururDuyTürkiye �� pic.twitter.com/x6p8PObOQr — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) January 18, 2024

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: GEZERAVCI'NIN TARİHİ YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 misyonuna ilişkin yayımladığı mesjada şu ifadelere yer verdi:

00.49

Ve ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın tarihi yolculuğu başlıyor.

Milli Uzay Programımız kapsamında ülkemizin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Aziz Milletimizle birlikte inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor.Gurur duy Türkiye.

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Ve ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın tarihi yolculuğu başlıyor.



Milli Uzay Programımız kapsamında ülkemizin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyorum. �� ������



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde Aziz Milletimizle... — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2024

TİCARET BAKANI BOLAT: GÖKLERDE DALGALANAN BAYRAĞIMIZ ARTIK UZAYDA DALGANIYOR!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ilk uzay misyonuna değindiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

Göklerde dalgalanan bayrağımız artık uzayda dalganıyor! Gururluyuz! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programımızın ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'ya uzay yolculuğunda başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, geleceğimizi ve ufkumuzu şekillendirmeye devam edecek, milletimizden aldığımız güçle hedeflerimize kararlı ve emin adımlarla devam edeceğiz.