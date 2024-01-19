Türkiye'nin ilk insanlı uzay serüveni başlıyor! Başkan Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ax-3 misyonunda yer alarak tarihe geçen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili video mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile birlikte Milli Uzay Programı hedeflerinden birini daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ"

Erdoğan video mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletim. Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak, tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz.

Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerimize jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı, uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından bugün Uluslararası Uzay İstasyonuna yolculuğa çıkıyor. 2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz.

"13 DENEY GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Uluslarası Uzay İstasyonunda 14 gün boyunca sürecek Türk Uzay Bilimi misyonu kapsamında bilim insanlarımızın hazırlıklarını yaptığı 13 deney gerçekleştirilecek. Astronomi, tıp, genetik, malzeme bilimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim bahtımızı açık etsin. Kalın sağlıcakla."