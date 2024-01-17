17 Ocak 2024 Çarşamba 19:38:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 19:38:00
Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu bir gün ertelendi
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18 Ocak'a (yarın) ertelendi
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18 Ocak'a (yarın) ertelendi
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