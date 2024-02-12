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12 Şubat 2024 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 10:47:00

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü

Kaynak: AA

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı.

ABD'deki kontrollerinin ardından Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Gezeravcı'yı, burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever karşıladı.

Ayrıca 13 çocuk, apronda Gezeravcı'ya çiçek takdim etti. Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını çocuklara verdi.

Gezeravcı'nın ailesi de aynı uçakla yurda döndü.

BAKAN KACIR VE GEZERAVCI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

"Kendi mühendislerimizin ürettiği uzay aracıyla Ay'a erişeceğiz"

Bakan Kacır, "Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği uzay bilim misyonu bir ilktir ama son olmayacak. Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır." dedi.

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Etiketler : türkiye astronot alper gezeravcı
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