  • BIST
    1408.14
  • Dolar
    8,0580
  • Euro
    9,6752
  • Altın
    460,3760
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını bekliyor
"Cumhuriyet tarihinin rekoru" dedi ve ekledi: "Fırsat vermeyeceğiz"
Türkiye'nin hibe ettiği 10 bin doz Kovid-19 aşısı Bosna Hersek'e ulaştı
Özal'ın ölümünün 28. yılı... Başkan Erdoğan İnfitar suresini okudu
Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Dikkat çeken özellikler
CHP'li İlhan Kesici'den 128 milyar dolar yorumu: “Kaybolmaz”
Yoğun bakımdan çıktı, ilk sözü 'Aşı yaptırın' oldu
Üretimde marka ülke: Türkiye... "Ülkemiz hazır giyim endüstrisinde küresel bir oyuncu"
"Zehir bulundu ama kim verdi bulamadık"
Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken astronot Dünya'ya döndü
FETÖ'nün ABD'deki merkezi yönetimi sarsıldı
Sağlık Bakanlığı uyardı... Daha ağır geçiriyorlar
Bakan Soylu açık açık uyardı: Acımam, iptal ederim. Yetkim var
Başkan Erdoğan'dan Turgut Özal mesajı
2 yaşında 208 bin takipçisi var
Türkan Şoray'ı taklit ederek büyümüş
‘Kağıt Ev'in psikoloğu
Kira garantili karavan dönemi
İnsan-maymun melezi embriyolar üretildi
Yarım asırlık terzinin ilginç koleksiyonu
İnek hayali gerçek oldu
Bu fırında ekmek alana kitap hediye
1 milyon kutlaması
Gökçe Kırgız, davalık şarkıyı yeniden okudu
17 Nisan 2021 Cumartesi 16:20:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 16:20:00

Türkiye'nin hibe ettiği 10 bin doz Kovid-19 aşısı Bosna Hersek'e ulaştı

ABONE OL

Aşılar, ülkenin aşılama programında öncelik tanınmayan güvenlik kurumları çalışanlarına uygulanacak.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hibe ettiği 10 bin doz Sinovac aşısı Bosna Hersek'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 28 Mart'ta 30 bin doz Sinovac aşının gönderildiği ülkeye ilaveten hibe edilen Kovid-19 aşıları, ambulans uçakla başkentteki Uluslararası Saraybosna Havalimanı'na ulaştı.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic, havalimanında yaptığı açıklamada, Türk halkına ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek söz konusu aşıların güvenlik kurumlarında görev yapanların aşılanması için kullanılacağını söyledi.

Bosna Hersek makamlarının hazırladığı aşılama programında güvenlik güçlerine öncelik tanınmadığını aktaran Cikotic, Türkiye'ye yaptığı resmi çalışma ziyareti kapsamında 5 Nisan'da Bakan Soylu ile görüşerek güvenlik kurumları için aşı talep ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin zor zamanlarında Bosna Hersek'in yanında olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Cikotic, "Bu şekilde bir yandan güvenlik güçlerimizin işlerini daha iyi yapmasını sağlarken diğer yandan da iki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliğini de güçlendirmiş oluyoruz." dedi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de Türkiye'nin Bosna Hersek'e salgının başında da tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu anımsattı.

Bosna Hersek'e geçen hafta bir miktar ilaç gönderildiğini aktaran Girgin, "Bosna Hersek ile sadece lafta değil icraatta da dost, kardeş olduğumuzu gösteriyoruz. Komşuluğumuzu gösteriyoruz. Bu desteğimiz her zaman devam edecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin 16 Mart'ta gerçekleştirdiği Ankara ziyareti sırasında ülkeye 30 bin doz aşı gönderme sözü vermiş, aşılar 28 Mart'ta Saraybosna'ya ulaştırılmıştı.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da 1 milyon 232 bin doz aşı sipariş eden Bosna Hersek'in aşı tedarikinde yaşanan aksamalar ülkede hükümet karşıtı protestolara neden oluyor.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Bosna Hersek'te, salgının başından bu yana 188 bin 994 kişide Kovid-19 tespit edilirken 7 bin 788 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Etiketler : türkiye bosna hersek aşı koronavirüs
Sosyal medya olmasa çocuk yapmazlar!

Sosyal medya olmasa çocuk yapmazlar!
Google fotoğraflar'a yeni özellik

Google fotoğraflar'a yeni özellik
Ünlü olmak özgürlüğü kısıtlıyor

Ünlü olmak özgürlüğü kısıtlıyor
Gelişme olursa haberiniz olacak

Gelişme olursa haberiniz olacak
Spor hocasıyla diyeti bozdu

Spor hocasıyla diyeti bozdu
Saçlarına aklar düştü!

Saçlarına aklar düştü!
Rolüne psikologla hazırlandı

Rolüne psikologla hazırlandı
BAFTA'da Türk imzası

BAFTA'da Türk imzası
Annesine yetişti

Annesine yetişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER