Türkiye'nin hamlesi komşuda panik yarattı! Güç dengesi değişecek
SİHA'lardan sonra Türkiye'nin sahip olacağı denizaltılar da Atina'da panik yarattı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) dış politikadan sorumlu parlamento temsilcisi Niels Schmidt ile yaptığı görüşmede, yakın zamanda Türkiye'ye denizaltı ihracatını yasaklayan bir yasa tasarısının getirilmesini talep etti.
Türkiye'ye teslim edilecek denizaltılardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin sahip olacağı denizaltıların güç dengesini bölge ülkelerin aleyhine değiştireceğini ifade etti.
Star.com.tr'de yer alan habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) dış politikadan sorumlu parlamento temsilcisi Niels Schmidt ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye teslim edilecek denizaltılardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Dendias, Türkiye'nin sahip olacağı denizaltıların güç dengesini bölge ülkelerin aleyhine değiştireceğini ifade etti. Dendias, Schmidt'ten yakın zamanda Türkiye'ye denizaltı ihracatını yasaklayan bir yasa tasarısının getirilmesini istedi.
Dendias ayrıca Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Yunanistan'ın Libya konulu ikinci Berlin Bakanlar Konferansı'na davet edilmemesinden duyduğu hayal kırıklığını da Schmidt'e iletti.
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