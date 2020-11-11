Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Koca; "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var" dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybett

Ağır hasta sayısı 3 bin 95 oldu, son 24 saatte 2 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi.