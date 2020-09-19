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19 Eylül 2020 Cumartesi 19:13:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 19:59:00

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde

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Koronavirüs ile ilgili son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Koca; "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde" dedi.

Koronavirüs ile ilgili günün son tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığı, 19 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1432 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1538 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1312 artarak 266 bin 117'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 97 bin 416 COVID-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1312 kişi ise iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 266 bin 117'ye çıktı.

Test sayısı 9 milyon 173 bin 694, vaka sayısı 301 bin 348, vefat sayısı 7 bin 445 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 27 bin 786, ağır hasta sayısı 1432, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7 oldu.

AĞIR HASTA MESAJI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim" dedi.

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