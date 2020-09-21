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21 Eylül 2020 Pazartesi 19:50:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 20:28:00

Bakan Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1743 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 1743 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1202 artarak 268 bin 435'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının bilgilendirme sayfası "covid19.saglik.gov.tr" üzerinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi KOVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1202 kişi ise iyileşti. KOVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 268 bin 435'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, vaka sayısı 304 bin 610, vefat sayısı 7 bin 574 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 28 bin 601, ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,8 oldu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YÜKÜNÜ AZALTMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün 1743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir" ifadesini kullandı.

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