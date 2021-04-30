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30 Nisan 2021 Cuma 18:12:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 18:12:00

Türkiye'nin gökyüzündeki başarı imzası! Dünyadaki rakiplerinden daha güçlü

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Bozdoğan ve Gökdoğan'ın yurtdışındaki emsallerine kıyasla bazı noktalarda daha güçlü özelliklerinin olduğunu vurgulayan TÜBİTAK SAGE Enstitüsü Müdürü Okumuş, 'Proje tamamlandıktan sonra mutlaka Faz-2 ve Faz-3 şeklinde üretimimiz söz konusu olacak.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayinde önemli bir merhale teşkil eden Bozdoğan ile Gökdoğan füzeleri yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. TÜBİTAK SAGE Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş, füzelerin gelişim sürecini ve savunma alanında sunması beklenen katkılarını 24 TV'ye değerlendirdi.

Füze teknolojisinde Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin en üst seviyeye denk geldiğini kaydeden Okumuş, son aşamaya gelinen projede test uçuşlarının sürdüğünü belirtti.

İHA'LARLA BİRLİKTE KULLANILABİLECEK

TÜBİTAK bünyesinde genç mühendislerin geliştirdiği füzelerin büyük oranda yerli ve milli imkanlarla üretildiğini aktaran Okumuş, söz konusu sürece ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"Proje tamamlandıktan sonra seri üretime başlanacak. Böylelikle kısa zamanda Bozdoğan füzesi de TSK'nın envanterine girecek. Bozdoğan, F-16 platformları için geliştirilmiş bir hava-hava füzesi ancak Akıncı gibi büyük İHA'larımızla da kullanılabilecek. Bu anlamda da dünyada ilklerden birini gerçekleştirmiş olacağız. SİHA'larımızdan kendi hava-hava füzelerimizi kullanabileceğiz."

EMSALLERİNE KIYASLA DAHA GÜÇLÜ YÖNLERİ DE VAR

Bozdoğan ve Gökdoğan'ın yurtdışındaki emsallerine kıyasla bazı noktalarda daha güçlü özelliklerinin olduğunu vurgulayan Okumuş, "Proje tamamlandıktan sonra mutlaka Faz-2 ve Faz-3 şeklinde üretimimiz söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : tübitak sage som bozdoğan gökdoğan gürcan okumuş
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