Türkiye'nin enerji hamleleri Yunan basınında yankılandı!

Türkiye'nin savunma, enerji ve teknoloji alanında yaptığı yatırımlar ülkenin dışa bağımsızlığını ciddi oranda azaltıyor. Türkiye girişimlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yerli Karadeniz gazının evlere dağıtılmaya başlaması gündeme damga vurmuştu.

Başkan Erdoğan, 1 yıl boyunca evlerin mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın ücretsiz olacağını açıklamış, bunun yanında 1 ay boyunca konut ısınmalarında kullanılan doğal gaz için ücret alınmayacağını açıklamıştı.

YERLİ HAMLELERE YENİSİ EKLENDİ

Başkan Erdoğan, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Gabar'da yeni petrol bulunduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk' dedi.

Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervinin çok yüksek kaliteye sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, 'Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları komşu Yunanistan'da adeta günün konusu oldu. Pek çok gazete ve televizyon bu gelişmeye geniş yer ayırdı.

Yunan Kathimerini gazetesi, manşete taşıdığı haberinde "Erdoğan yeni müjdesini duyurdu" ifadelerini kullandı.

ERT, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin PKK'lı teröristleri Gabbar petrol sahalarına gömeceğini söylediğini aktardı.

iEidiseis 'Erdoğan büyük bir petrol sahasının varlığını ortaya çıkardı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'Erdoğan'a göre yeni petrol sahasının günlük üretim kapasitesi 100 bin varil' denildi.

Proto Thema 'Seçim öncesi Erdoğan kutlamaları' başlığını tercih etti.

Haberde '2 bin 700 metre derinlikteki bu kaynağın kapasitesi günlük 100 bin varil ve Türkiye cumhurbaşkanının dediği gibi ülke ihtiyacının 1/10'unu karşılayacak' ifadesine yer verildi.

'Erdoğan: Türkiye'de büyük bir petrol yatağı bulundu' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan To Vima ise 'Erdoğan, Türkiye'nin PKK'lı teröristleri Gabbar petrol sahalarına gömeceğini söyledi.

Petrol kuyusuna PKK'nın açtığı ateş sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verildiğini de sözlerine ekledi' dedi.

CNN Yunanistan bu gelişmeyi 'Erdoğan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güneydoğusundaki Gabbar Dağı'nda büyük bir petrol sahasının keşfedildiğini duyurdu' ifadesi ile okurlarına duyurdu.