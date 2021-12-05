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05 Aralık 2021 Pazar 00:57:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 00:57:00

Türkiye'nin eğittiği Somalili askerler ülkelerine döndü

Kaynak: AA

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Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye-Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında Somali askerlerine eğitim verdi. Eğitimleri tamamlanan 100'den fazla Somalili özel kuvvet, ülkelerine döndü.

Türkiye'de eğitim alan Somalili askerler ülkelerine döndü.

Başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na inen 100'den fazla "Gorgor" (Kartal) isimli özel kuvvet, Somali Ulusal Ordusu (SNA) Piyade Kuvvetleri Komutanı Mohamed Tahlil Bihi ve üst düzey hükümet yetkilileri tarafından karşılandı.

Askeri yetkililer, kuvvetlerin Isparta'da Türk Silahlı Kuvvetleri modern komando eğitimi aldıklarını söyledi.

Yetkili, Somaliye dönen Gorgor'ların El Kaide uzantılı terör örgütü Eş-Şebab'a karşı savaşmak için ön cephede konuşlandırılacağı bilgisini verdi.

Türkiye ile Somali arasında askeri eğitim iş birliği anlaşması

Türkiye, 2010 askeri eğitim iş birliği anlaşmasının bir parçası olarak son dört yıldır Somali askerlerine eğitim veriyor.

Ülkede Harcamad ve Gorgor seçkin birimleri, El Kaide uzantılı terör örgütü Eş-Şebab'a karşı savaşıyor.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri Somali asker eğitim
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