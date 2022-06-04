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04 Haziran 2022 Cumartesi 12:05:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 12:05:00

Türkiye'nin çelik kanatlarının yetenekleri artıyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen havacılık projeleriyle operasyonel etkinliği artırılan, pilot iş yükü azaltılan, durumsal farkındalığı yüksek araçlar güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen havacılık projeleriyle operasyonel etkinliği artırılan, pilot iş yükü azaltılan, durumsal farkındalığı yüksek araçlar güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor.

Türk savunma sanayisi, sahip olduğu kabiliyetlerle güvenlik güçlerine en güncel teknolojilerle donatılmış uçak ve helikopterler kazandırıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzmanı Onur Şimşek, 9. Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri'nde yaptığı konuşmada, 1990'lı yıllardaki hazır alım politikasının zamanla özgün tasarım ürünlerin ortaya çıktığı bir sürece dönüştüğünü söyledi.

Her helikopter geliştirme faaliyetiyle bir aviyonik süit geliştirme faaliyetinin de başlatıldığına işaret eden Şimşek, Atak helikopteri projesi kapsamında yerli ve yabancı kullanıcılara 72 helikopter teslimatı yapıldığını belirtti.

T70 Genel Maksat Helikopter Programı'nda kalifikasyon faaliyetlerinin başladığını bildiren Şimşek, askeri ve sivil ihtiyaçları karşılayacak Gökbey helikopteri için sertifikasyon ve kalifikasyon çerçevesinde prototip araçlarla çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Şimşek, ağır sınıf taarruz helikopteri projesinde ise bu tür bir helikoptere entegre edilebilecek tüm sistemlerin entegre edildiği oldukça karmaşık bir ürün oluşturulduğunu dile getirdi.

Şimşek, yerli aviyonikler sayesinde operasyonel etkinliğin artırıldığını, pilot iş yükünün azaltıldığını, durumsal farkındalığın artırıldığını aktardı.

Yerli aviyonikler sayesinde yerli silah sistemlerinin entegrasyonunun kolaylaştığını ve yeni teknolojilere uyumun üst seviyeye çıkarılabildiğini anlatan Şimşek, yerli çözümlerin ayrıca bakım kolaylığı, yurt dışı bağımlılığının azaltılması gibi faydalar sağladığını vurguladı.

"Her şeyi daha iyi, daha hızlı yapmak zorundayız"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanlığı Kıdemli Danışmanı Uğur Kıtar da Milli Muharip Uçak Projesi'nin tam gaz devam ettiğini, altyapı yatırımlarının sürdüğünü söyledi.

"Her şeyi daha iyi, daha hızlı yapmak zorundayız." diyen Kıtar, zamanla projelerde sivil kökenli standart ve yaklaşımları ele almaya çalıştıklarını belirtti. Kıtar, tedarikçilerinden bu standartları daha çok uygulamalarını beklediklerini kaydetti.

Uğur Kıtar, "Milli Muharip Uçak Projesi'nde ağırlıklı olarak sivil standartları dikkate aldık. Bu 'sivil uçak yapıyoruz' anlamına gelmiyor. Özgür ve Hürkuş projelerinde bu yaklaşımın kazanımlarını da gördük. O yüzden askeri havacılık tarafından bu yaklaşımın doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Etiketler : türkiye savunma sanayi çelik kanat
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