Türkiye'nin çağrısı sonrası iki ülke harekete geçti
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası uluslararası yardım alarmı verildiğini bildirdi. İlk olarak bu çağrıya ABD ve Azerbaycan'dan cevap geldi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili, ABD'nin gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.
Sullivan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yayımladı.
ABD'nin, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden ötürü derin endişe duyduğunu aktaran Sullivan, şunları kaydetti:
"Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."
AZERBAYCAN'DA BİRLİKLER HAZIR
Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı'nın Sivil Savunma Birlikleri hazır hale getirildi. Türkiye'ye yardım için personel gönderilecek.
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