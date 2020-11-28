PKK da kaynakları da tükeniyor!

Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla kaynakları tükenen terör örgütü PKK koronavirüs bahanesiyle Avrupa'dan para dileniyor
Türkiye'nin başarılı operasyonları ile günden güne tükenen terör örgütü PKK'nın uyuşturucu, insan kaçakçılığı gibi yasadışı yollardan sağladığı gelirlerini de kaybedince, sözde insani yardım kampanyaları ile Avrupa ülkelerinde para toplamaya çalıştığı ortaya çıktı.
Türkiye’nin başarılı operasyonları nedeniyle uyuşturucu ve insan kaçakçılığından kazandığı para azalan terör örgütü PKK’nın, koronavirüs salgınını kullanarak Avrupa’nın birçok ülkesinde yardım kampanyası adı altında para topladığı öğrenildi.
DHA'da yer alan habere göre, terör örgütü PKK, Türkiye’nin başarılı operasyonları nedeniyle uyuşturucu, insan kaçakçılığı gibi yasadışı yollardan sağladığı gelirleri kaybedince, sözde insani yardım kampanyaları ile Avrupa ülkelerinde para toplamaya çalışıyor. Güvenlik kaynakları terör örgütünün yan kuruluşu olan Almanya merkezli sözde Kürt Kızılayı Derneği Heyva Sor A Kurdistan üzerinden koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek kampanya başlattı. Kampanya reklamları ise terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen haber sitesine yayınlandı.
2.3 MİLYON EURO TOPLAMAYI AMAÇLIYORLAR
Güvenlik uzmanları terör örgütünün bu kampanyayla 2.3 milyon Euro toplamayı hedeflediğini belirterek, toplanacak parayla solunum cihazı alınacağı iddia edilse de gerçekte örgüte aktarılacağı değerlendirmesi yaptı. PKK’nın Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinde terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen, bu gibi sözde yardım kampanyalarına izin veriliyor olmasına dikkat çeken güvenlik uzmanları, 2019 yılında Die Partei adlı Alman siyasi partisinin de Heyva Sor A Kurdistan’a 250 bin euro bağış yaptığını hatırlattı.
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