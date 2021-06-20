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20 Haziran 2021 Pazar 19:40:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 19:50:00

Türkiye'nin 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 20 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 20 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 91 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Etiketler : koronavirüs kovid 19 son dakika
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