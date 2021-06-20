Türkiye'nin 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 91 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

