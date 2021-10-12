Türkiye'nin 100 yıldır beklediği proje!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inşaatı hızla devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik'teki üretim tesisinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

AA'da yer alan habere göre; Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Aralık 2019'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı, 18 Temmuz 2020'de yine Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle fabrika inşaatı başlatılan Türkiye'nin Otomobili'nde işler yolunda gidiyor.

Bakan Varank, banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli olacak TOGG'un Gemlik'teki tesislerinin inşaatında incelemelerde bulundu. Varank'a ziyaretinde, Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş eşlik etti.

Ziyaret çerçevesinde yetkililer, yatırım stratejilerine ilişkin Varank'a bilgi verdi. Boya, gövde ve montaj binalarının özellikleri, inşaatta kullanılan yeni teknolojiler, kör kalıp uygulaması ve güncel durumla ilgili brifing alan Varank, yeni açılan kara yolları bağlantı yolunu yerinde inceledi.

"AVRUPA'NIN ÇEVREYE EN SAYGILI OTOMOTİV FABRİKASI"

Varank, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 100 yılına damgasını vuracağına inandığımız, Türkiye'nin Otomobili Projesi için Gemlik'teyiz. Türkiye'nin Otomobili diyoruz ama mobilite dünyasındaki değişimlere baktığımızda 'Geleceğe damga vuracak bir teknolojik alet olan Türkiye'nin Otomobili' dememiz daha doğru. 2019 yılında ilan ettiğimiz şekilde otomobilin 2022 sonunda seri üretim bandından inebilmesi için şu anda Gemlik'te fabrika inşaatı planlandığı gibi devam ediyor. Pandemiye rağmen TOGG'daki babayiğitlerimiz büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz bina, boyahane olacak. Otomobillerimiz burada en son teknolojiyle boyanacak. Fabrika hatların kurulması ve işler hale getirilmesiyle beraber tamamlanacak."

Türkiye'nin Otomobili'ni Türk milletiyle söz verdikleri şekilde buluşturacaklarını vurgulayan Varank, "Türkiye'nin 100 yıldır beklediği bu projeyi başarıya ulaştırmış olacağız. Burada dünyadaki fabrika teknolojilerini değerlendirerek en son, en yeni ve en teknolojik fabrika kurulmaya çalışılıyor. Çevre açısından baktığımızda da Avrupa'nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikası Türkiye'de, Gemlik'te Türkiye'nin Otomobili TOGG ile kurulmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Varank, projeyi hem "babayiğitler"le hem de profesyoneller ve Bakanlık olarak yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, "İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2022 sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"YÜZYILIN PROJESİ"

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, tesisin temellerinin Temmuz 2020'de atıldığını anımsattı. O günden bugüne 230 bin metrekare kapalı alanın aşağı yukarı yüzde 70'inin inşaatının tamamlandığı bilgisini veren Zorlu, "Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanımızın dediği gibi yüzyılın projesidir." ifadelerini kullandı.

Zorlu, Avrupalıların içten yanmalı motorların üzerine yenilikler yaptığını ancak TOGG'un sıfırdan bu işe başladığına işaret etti. Bunun TOGG için bir avantaj olduğunu vurgulayan Zorlu, "Aynı zamanda otonom, dijital bir teknolojiyle beraber bu otomobillerimizi hem vatandaşımız kullanacak hem de inşallah 2024-2025 yılında da dünyaya satacağız." değerlendirmesini yaptı.

AMAÇ YIL SONUNDA BİNAYI BİTİRMEK

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş da projede planladıkları şekilde ilerlediklerini belirterek, "Gece gündüz büyük bir heyecanla, bitmeyen, tükenmeyen enerjimizle hep beraber hissedarlarımız ve bizi destekleyen bütün paydaşlarımızla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yola çıktıkları andan itibaren "Otomobilden fazlası" dediklerini vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

"Otomobilden fazlası tabii ki fabrikadan fazlası bir ortamdan gelmeli. O nedenle burada bir üretim tesisinin yanında Ar-Ge, tasarım stüdyosu, testlerimizi yapabileceğimiz ve bize göre daha önemlisi ileride teknolojiyi deneyimleyebileceğimiz bir merkezimiz de olacak. Biz burayı Mobilite Dönüşüm Merkezi olarak adlandırıyoruz."

Karakaş, araç gibi tesisi de yeni nesil teknolojilerle donattıklarına dikkati çekerek, "Hem şirketimizin hem markamızın DNA'sında çevreye saygılı olmak var. Örneğin içinde bulunduğumuz boyahane, şu an Avrupa'nın en temiz boyahanesi, bildiğimiz kadarıyla da dünyanın sayılı. Burada çevreyle iç içe, çevreyle dost yeni nesil teknolojiyi büründüren bir tesisten bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın sonuna kadar binaya ilişkin konuları tamamlamayı amaçladıklarını vurgulayan Karakaş, "Önümüzdeki senenin mayıs, haziranına kadar ekipmanlar yerleştirilecek. Ondan sonraki dönemlerde de adım adım her imalat sisteminde neler gerekiyorsa sırasıyla ve layıkıyla yapılacak. 2022 sonunda da seri üretime hazır olacak." bilgisini verdi.

BİNALAR YÜKSELİYOR

TOGG inşaatında 1600'ün üzerinde personel çalışıyor. Varank'ın incelemelerde bulunduğu boya binasında 2 bin 500 ton demir bağlantısı yapıldı, 22 bin metreküp beton döküldü, 138 çelik kolon dikildi, 11 bin ton çelik imalatı tamamlandı.

Ayrıca, gövde üretim binası, montaj binası, enerji binası, su işleme tesisi, batarya binası, giriş binası ile arıtma binasının demir bağlantıları, beton dökümleri, bodrum perde imalatları, kolon montajları, çelik imalatları, çatı-cephe sandviç panel montajları devam ediyor.

Fabrikanın altyapısı için de 535 metre yağmur suyu, 2 bin 450 metre atık su hattı inşa edildi. 623 metre menfez imalatının tamamlandığı bölgede 2 bin metre çevre duvarı imalatı bitirildi. 11 bin metreküp kazı, 82 bin metreküp dolgu da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG, banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak. TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli de piyasaya sürecek. İlk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil otomobiller, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.