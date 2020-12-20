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20 Aralık 2020 Pazar 15:01:00 - Güncelleme:20 Aralık 2020 Pazar 15:01:00

Türkiye'nin 1 numarası olacak: Seyahat süresi 3,5 saatten 1,5 saate düşecek

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Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında Edirne kent merkezinden de geçecek hızlı tren projesi ile yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek.

AA'da yer alan haberde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi hızlı tren hattının kent merkezinden geçecek olan kısmına ilişkin proje Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylandı.

Buna göre şehir merkezinden geçecek hat, anıt eser olarak tescilli Evliya Kasımpaşa Cami, Süleymaniye Cami, Eski Elektrik Fabrikası ve Darulhadis Cami'nin yanından geçecek.

Onaylanan projede mevcut hat ve dolgu kısım tamamen kaldırılarak hızlı tren hattı yapılacak yaklaşık yüksekliği 40-45 metre olarak değişen viyadük yapısı üzerinden geçecek.

Şehiriçi viyadük tasarımında tarihi eserler, mevcut cadde ve sokak ulaşım hatları göz önünde bulundurularak saatte 210 -215 kilometre olarak kabul edilen hız, şehir içinde saatte 100 kilometre olarak kabul edildi.

Hattın şehir içinde viyadükle sağlanması şehir siluetine önemli bir katkı sağlayacağı, mevcut görünümün bozulmasının önüne geçileceği belirtildi. Ayrıca hattın yapımına başlanılmadan geçici olarak yeni bir hat yapılarak ulaşım kesintiye uğramadan geçici hattan devam edecek.

- ULAŞIM SÜRESİ KISALACAK

Geçen yıl haziran ayında yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar hızla devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.

Sözleşmesi 530 milyon avroya imzalanan proje, 275 milyon avroluk bölümünün Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak olması dolayısıyla en büyük hibe projesi olma özelliğini taşıyor.

153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, saatte 200 kilometre hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilecek projede yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacak.

Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler de dikkate alınarak tasarlandı.

Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumu'nda "finans ve fonlama" alanında 2019 Yılı İlham Veren Proje Ödülü'ne layık görülen proje kapsamındaki hat üzerinde Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule'de istasyonlar bulunacak.

-HALKALI-ÇERKEZKÖY HATTI İÇİN İHALE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının diğer kesimi olan 76 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Çerkezköy hattı için ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağları yüksek kalitede birbirlerine bağlanacak.

Etiketler : tren Halkalı-Kapıkule Projesi ulaşım demir yolu
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