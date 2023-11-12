Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 6 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 6 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2023
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/WXYUY8F1NO
Bakanlık sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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