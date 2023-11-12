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12 Kasım 2023 Pazar 13:49:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 13:49:00

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 6 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 6 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 6 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Bakanlık sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı fetö yunanistan hudut birlikleri
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