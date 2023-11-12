Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 6 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/WXYUY8F1NO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2023

Bakanlık sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

