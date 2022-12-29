Türkiye'den Yunanistan'a yeni uyarı: 1 mile dahi izin yok!

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert çıkış: Değil 12, 1 mil dahi vermeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı" düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor. Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova'daydı malumunuz. Ben de Lavrov'la görüşeceğim"

F-16 süreci olumlu bir şekilde ilerliyor.

Giderek yükselen bir Türk dünyası gerçeği var.

"Değil 12, Ege'de (Yunanistan'ın) 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir"