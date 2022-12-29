Türkiye'den Yunanistan'a yeni uyarı: 1 mile dahi izin yok!

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert çıkış: Değil 12, 1 mil dahi vermeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı" düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, "Değil 12, Ege'de (Yunanistan'ın) 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı" düzenliyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor. Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova'daydı malumunuz. Ben de Lavrov'la görüşeceğim"
F-16 süreci olumlu bir şekilde ilerliyor.
Giderek yükselen bir Türk dünyası gerçeği var.
"Değil 12, Ege'de (Yunanistan'ın) 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir"
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