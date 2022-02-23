VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Yunanistan'a nota
Başkan Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğuyla reddedildi
İngiltere'den Ukrayna'ya büyük destek
S-400'ler nerede? sorusuna yanıt!
Ülkede OHAL ilan edildi!
Mavzer 25 Şubat'ta vizyona girecek
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'e veda: Son yolculuğuna uğurlandı
Kremlin: Putin ile Erdoğan, bugün telefonda görüşecek
Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçemem
Akşener'den CHP'ye iğneleyici gönderme
Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararı dengeleri değiştirecek
3,5 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi: Anahtar ülke Türkiye
100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar değişti
Putin'in yeni hedefi ortaya çıktı
Emekliye zamlı bayram ikramiyesi müjdesi!
'Eren Kış 26 Şehit Jandarma Yüzbaşı Alim Yılmaz Operasyonu' başlatıldı
Katar'dan Avrupa'ya kötü haber: Rusya'nın yerini alamayız
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
Hırvatların gözdesi
Doğum için gün sayıyor
Kral'ın kraliçesi aranıyor
Sınıfın maskotu can dostlar
23 Şubat 2022 Çarşamba 19:03:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 19:03:00

Türkiye'den Yunanistan'a nota

Kaynak: AA / Akşam

ABONE OL

Diplomatik kaynaklar, Yunanistan'a Ege'de Türk balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Türk balıkçıların yaralandığı olayla ilgili Yunanistan'a protesto notası verdi. Olayla ilgili bugün Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarı'nı çağırarak protesto notası verdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 22 Şubat'ta Sakız Adası kuzeyindeki Karaburun'un batısında, "Baba Oğul" ve "Esila Liya" isimli Türk balıkçı teknelerine Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca ateş açılması sonucu "Baba Oğul" teknesindeki bir vatandaş yaralandı.

Olayla ilgili bugün Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Yunan tarafına Ege'de balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verilirken Ege'de seyrüsefer serbestliğine aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiği iletildi.

Etiketler : yunanistan türkiye dışişleri bakanlığı
Bolivya'da Şeref Meselesi

Bolivya'da Şeref Meselesi
‘Hey Corç' borçlarımı kapattı

‘Hey Corç' borçlarımı kapattı
Sinirlenince takipten çıkıyorum

Sinirlenince takipten çıkıyorum
Mor menekşe

Mor menekşe
Kendi yöntemlerimle paramı aldım

Kendi yöntemlerimle paramı aldım
Burak Kut idolüm

Burak Kut idolüm
Karadağ'dan ev bakıyor

Karadağ'dan ev bakıyor
Alp'le çalışmak çok keyifli

Alp'le çalışmak çok keyifli
Final sorusuna esprili cevap

Final sorusuna esprili cevap

EN ÇOK OKUNAN HABERLER