Türkiye'den Yunanistan'a Lozan uyarısı
Türkiye, yeni bir NAVTEX ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan etti.
İzmir istasyonu tarafından yayınlanan NAVTEX'te "LA08-215/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Midilli Adasının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." denildi.
Türkiye, yeni bir NAVTEX ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan etti.
Türkiye'den bir NAVTEX ilanı daha geldi. 14 Eylül ve 22 Eylül'deki NAVTEX ilanlarının ardından İzmir İstasyonundan yayınlanan NAVTEX ilanında Yunanistan'a 3. kez 'Lozan' uyarısı yapıldı.
Yeni NAVTEX ilanı ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan edildi.
İzmir istasyonu tarafından yayınlanan "LA08-215/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Midilli Adasının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." denildi.
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