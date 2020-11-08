Türkiye'den Joe Biden açıklaması

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08 Kasım 2020 Pazar 15:29:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 15:29:00

Türkiye'den yeni seçilen ABD Başkanı Joe Biden açıklaması geldi: Bizim için bir şey değişmez

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Kasım'da ABD'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ile ilgili yaptığı açıklamada 'Bizim için bir şey değişmez' dedi.

ABD'nin 59'uncu başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'a ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye açısından bir şey değişir mi? Değişmez. Bizim ABD ile olan ana konularımız vardır. Bizim ana konularımız şahıslarla ilgili değildir." dedi.

ABD'nin 59’uncu başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'a ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye açısından bir şey değişir mi? Değişmez. Bizim ABD ile olan ana konularımız vardır. Bizim ana konularımız şahıslarla ilgili değildir." dedi.

Kanal 7 yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın yeni Washington yönetiminden beklentilerini sıraladı.

Oktay özetle şöyle konuştu:

"BİZİM İÇİN BİR ŞEY DEĞİŞMEZ"

Herhangi bir ülkede seçim olduğunda, bizim için bir şey değişmez. İyi veya kötü bir şey olmaz. Türkiye'nin kendi menfaatleri ve dış poltikası vardır. Biz kendi çıkarlarımıza göre dış politikamızı şekillendiririz. Türkiye açısından bir şey değişir mi? Değişmez. Bizim ABD ile olan ana konularımız vardır. Bizim ana konularımız şahıslarla ilgili değildir.

GÜNDEMİMİZDE FETÖ VAR

Bizim konularımız neler diye baktığımızda terörle mücadeledir. Bizi ilgilendiren konulardan birisi. Gündemimizde FETÖ var. Bunun iadesini istemek kadar doğal bir şey yok. Bu anlamdaki baskımızı yoğunlaştırarak artıracağız.

PKK/YGP olayı. Binlerce TIR'lık silah getirildi buraya. Her türlü kaynak sağlandı. Teröriste terörist diyebilmelisiniz.

"TEK TARAFLI YAKLAŞIMLARDAN UZAK KALINMALI"

Suriye, Doğu Akdeniz, Azerbaycan, Kıbrıs bütün bunlar Türk-Yunan ilişkileri. Bizi doğrudan ilgilendiren konular. Yeni yönetimin tavrı bizi ilgilendirecektir. Bunu da biz yakından takip edeceğiz. Beklentimiz, tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması.'

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