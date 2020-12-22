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Türkiye'den yeni Navtex: Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı
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22 Aralık 2020 Salı 21:34:00 - Güncelleme:22 Aralık 2020 Salı 21:34:00

Türkiye'den yeni Navtex: Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı

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Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Yeni Navtex ilanına göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Navtex süresi 15 Haziran 2021'e uzatıldı. Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler de eşlik etmeyi sürdürecek.

AA'nın aktardığı habere göre, Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Etiketler : Yeni Navtex Oruç Reis sismik araştırma
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