Türkiye'den yeni 'NAVTEX' ilanı!
Türkiye Ege'de yeni bir NAVTEX ilan etti. NAVTEX ilanında, Ege adalarının Lozan anlaşmasına aykırı olarak silahlandırıldığı bildirildi.
Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarını bu kez NAVTEX ile duyurdu.
TRT Haber'in haberine göre; Yeni NAVTEX ilanı Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı.
Yunanistan'ın askerden arındırılmış olması gereken Sakız Adası'nı Lozan Barış Antlaşmasını ihlal ederek silahlandırdığı ilan edildi.
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