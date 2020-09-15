Türkiye'den yeni 'NAVTEX' ilanı!

Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarını bu kez NAVTEX ile duyurdu.

TRT Haber'in haberine göre; Yeni NAVTEX ilanı Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı.

Yunanistan'ın askerden arındırılmış olması gereken Sakız Adası'nı Lozan Barış Antlaşmasını ihlal ederek silahlandırdığı ilan edildi.