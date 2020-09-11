11 Eylül 2020 Cuma 16:51:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 17:01:00
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Son Dakika Haberleri.. Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
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