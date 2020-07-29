  • BIST
    1152.7
  • Dolar
    6,9375
  • Euro
    8,1573
  • Altın
    435,5830
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya devi yeniden alarma geçti! Korona kontrolden çıktı
Türkiye 'hazırız' deyip ABD'yi uyardı! Kritik F-35 açıklaması
"En büyük yardımı Türkiye yaptı"
Ürdün ile ilgili Azerbaycan'ı karıştıran iddia: Açıklama geldi
Türkiye'den yeni NAVTEX hamlesi!
Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı!
Yemen Cumhurbakanı Hadi Aden'e yeni vali ve emniyet müdürü atadı
Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi 'özerklik'ten vazgeçti
Suudi Arabistan'dan Riyad Anlaşması'nı hayata geçirecek yeni öneri
Trudeau'nun dış politikası desteklenmiyor!
İsrail rahat durmuyor! Lübnan'a ateş açtı
ABD'de Kovid-19 yardım parasıyla Lamborghini alan iş yeri sahibi tutuklandı
Trump yönetiminden Kodak'a ilaç etken maddeleri üretmesi için 765 milyon dolar kredi
Fed kredi programlarının süresini yıl sonuna kadar uzattı
TFF 1. Lig'e çıkan Tuzlaspor şampiyonluk kupasını aldı
Bakan Kasapoğlu TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Vakfının kararlarına destek
Soğuk Savaş sarmalına giren ABD-Çin ilişkileri uçurumun kenarında
Bulgaristan'daki halk gösterileri başarılı olursa bölgede yeni dengeler nasıl şekillenir?
Sosyal medya şirketlerinin 'tarafsızlığı'
Kanada'dan ülkedeki üniversitelerden kabul alan ABD'li öğrencilere sınır kolaylığı
Nahda Hareketi:BAE'nin milletvekillerine para dağıttığı
Ürdün İhvanı'ndan Kral Abdullah'a Öğretmenler Sendikası krizine müdahale çağrısı
Darp edilip, otomobilden atılan kadın yaralandı
29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:04:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:08:00

Türkiye'den büyük kararlılık! Yeni bir NAVTEX ilan edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Doğu Akdeniz'deki kararlığını dünyaya bir kez daha resmen duyurdu. Yeni ilan edilen NAVTEX ile Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak.

Türkiye Doğu Akdeniz'deki kararlığını dünyaya bir kez daha resmen duyurdu. Yeni ilan edilen NAVTEX ile Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak. Sabah'ın haberine göre, NAVTEX 28 Temmuz'dan 18 Eylül'e kadar olan süreyi kapsıyor.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER