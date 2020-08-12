  • BIST
    1114.18
  • Dolar
    7,2997
  • Euro
    8,6239
  • Altın
    456,3770
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Alman Hükümeti artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Adalet Bakanı Gül 'Orman Kanunu'nda yer alan cezaları hatırlattı
Putin, Macron ile Beyrut'taki patlamayı görüştü
Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan'a gitti
Okulların açılışı ertelenecek mi? Bakan Selçuk açıklama yapacak
Yemen'deki sel nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetti
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan güvenlik korucusu hastanede şehit oldu
Sivillerin mallarına göz koyan terör örgütü YPG/PKK tepkiler nedeniyle geri adım attı
Adıyaman'da 37 ev karantinaya alındı
Teröristlerin hain planlarını Mehmetçik bozdu: 20 PKK'lı gözaltında
KKTC'den Fransa'ya sert tepki: Barış ortamını tehdit ediyor
AB'den 8 ülkeye Kovid-19'la mücadele için 2 milyar 650 milyon avro destek
Fenerbahçe Mauricio Lemos transferini duyurdu
Yemen'deki sel felaketinde ölenlerin sayısı 174'e ulaştı
ABD'de koronavirüs kabusu devam ediyor! Son 24 saatte bin 516 ölüm daha
Advertorial
Başkan Erdoğan AA Yönetim Kurulu üyelerini Külliye'de kabul etti
Bakan Karaismailoğlu, İranlı mevkidaşı Mohammad Eslami ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Raşid Dostum'la bir araya geldi
Aykut Kocaman kararını açıkladı: Bu süreçte takım çalıştırmayacağım
Gazze'den İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek
Eski NASA mühendisi ve Youtuber Mark Rober'den tehlikeli köpek balığı deneyi
Athletic Bilbao'da 6 kişi koronavirüse yakalandı
12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:50:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:50:00

Türkiye'den yeni doğal gaz hamlesi! Piri Reis, Karadeniz'de gaz hidrat kaynaklarını araştıracak

Kaynak: AA

ABONE OL

Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) bilim insanları, üniversitenin araştırma gemisi Koca Piri Reis ile Karadeniz'deki gaz hidrat kaynaklarına yönelik araştırma yapacak. Projeyle Karadeniz'de geniş alanlarda varlığı bilinen gaz hidratların miktarı, içerdiği gaz hacmi, gazın jeokimyasal bileşiminin saptanması ve en uygun gaz üretim modelinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) bilim insanları, üniversitenin araştırma gemisi Koca Piri Reis ile Karadeniz'deki gaz hidrat kaynaklarına yönelik araştırma yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) arasında Karadeniz'deki gaz hidrat kaynaklarının araştırılmasına yönelik proje için protokol imzalandı. Projeyle Karadeniz’de geniş alanlarda varlığı bilinen gaz hidratların miktarı, içerdiği gaz hacmi, gazın jeokimyasal bileşiminin saptanması ve en uygun gaz üretim modelinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derman Dondurur, ideal koşullarda 1 metreküp gaz hidrattan 164 metreküp doğalgaz elde etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Projedeki temel araştırma yönteminin sismik çalışmalar olacağını ve faaliyetlerin tamamının Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ait olan Koca Piri Reis araştırma gemisi ile gerçekleştirileceğini belirten Dondurur, araştırmanın deniz tabanından sediment örneklerinin alınmasını ve bunların jeokimyasal ve jeoteknik analizini de içereceğini kaydetti.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da Türkiye'nin son dönemdeki enerjide bağımsız olma noktasındaki adımlarını ve politikasını takip ettiklerini belirterek "Ülkemizin enerji alanındaki hamlelerine, enerjide dışa bağımlılığı azaltma konusundaki çalışmalarına destek olacak bu önemli projemizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER