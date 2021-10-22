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22 Ekim 2021 Cuma 17:05:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 17:05:00

Türkiye'den üst düzey ziyaret

Kaynak: AA

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Türkiye ile Gürcistan arasında askeri havacılık alanında iş birliğinin geliştirilmesi planlanıyor. TUSAŞ heyeti, iş birliği görüşmeleri için Gürcistan'a gitti.

Türkiye ile Gürcistan arasında askeri havacılık alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve bu yönde ortak bir işletme kurulması konularını görüşmek üzere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) heyetinin Gürcistan'a geldiği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ile TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan'ın, başkent Tiflis'te Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Zurab Azaraşvili tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kotil ile Doğan'ın, Gürcistan ziyareti çerçevesinde Azaraşvili'yle birlikte Gürcistan'da savaş uçaklarını üreten TAM TBİLAVİAMŞENİ AŞ'ye ait sanayi tesislerinde incelemelerde bulundukları bilgisi verildi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Gürcistan arasında askeri havacılık alanında iş birliğinin geliştirilmesi konularının ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Görüşmede taraflar, Gürcistan ve Türkiye arasındaki iş birliği ile askeri havacılık endüstrisini geliştirmeyi amaçlayan ortak bir işletme kurmayı ve gelecek planlarını görüştü." ifadesi yer aldı.

Etiketler : Türkiye Gürcistan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil
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