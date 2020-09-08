Türkiye'den Tunus'taki terör saldırısına kınama
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Tunus'un Suse şehrinde bir güvenlik kontrol noktasına düzenlenen ve DEAŞ terör örgütünün üstlendiği saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin de ağır yaralı olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden güvenlik personeline Allah'tan rahmet, yaralanan görevliye acil şifalar, kardeş Tunus halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Tunus'ta, 6 Eylül 2020 günü başkentin yaklaşık 150 kilometre güneyindeki turistik Suse vilayetinde devriye görevi yapan Ulusal Muhafızlık ekip otosuna dün arkadan bir otomobil çarpmış, araçtan inen saldırganlar güvenlik güçlerine bıçakla saldırmıştı. Olayda bir polisin öldüğü, birinin yaralandığı açıklanmıştı
- Türkiye'den Tunus'taki terör saldırısına kınama
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