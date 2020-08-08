Doğu Akdeniz'de geri adım yok! Sismik tarama başladı

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08 Ağustos 2020 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 08:19:00

Türkiye'den taviz yok: Barbaros gemisi sismik taramalara başladı

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Barbaros sismik araştırma gemisi yeni lokasyonunda tarama faaliyetlerine başladı.

Doğu Akdeniz'deki tahmini 2 milyar varil petrol ve 3.5 trilyon metreküp doğalgazdan payına düşeni almak için taviz vermeyen Türkiye, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla bölgedeki etkinliğini her geçen gün daha fazla artırıyor. Bu kapsamda Barbaros sismik araştırma gemisi de yeni lokasyonunda tarama faaliyetlerine başladı.

Sabah'ın haberine göre, Barbaros, KKTC'nin TPOA'ya ruhsatlandırdığı Gazimağusa kenti ile Lübnan arasındaki sularda 18 Eylül'e kadar petrol ve doğalgaz arayacak. Bu kapsamda Barbaros, Rumların hak iddia ettiği 2 ve 3 numaralı parseller üzerinde sismik araştırma yapmış olacak. Bir süre önce denizcilere yönelik yayınlanan uyarı mesajları (Navtex) ile Oruç Reis için de Doğu Akdeniz'de görev yeri belirlenirken, gemi Antalya açıklarında göreve hazır şekilde bekliyor. Öte yandan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini daha da artıracak olan bir süre önce satın alınan Kanuni sondaj gemisinde de yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Geminin birkaç ay içerisinde tamamlanarak, Libya açıklarına sondaja gönderilmesi hedefleniyor. Yavuz sondaj gemisinin ise bir süredir Selçuklu-1 lokasyonunda devam ettirdiği sondaj çalışmalarının 18 Ağustos itibariyle sona ermesi planlanıyor.

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