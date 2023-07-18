Türkiye'den tahıl koridoru diplomasisi: Bakan Fidan Rus mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.
Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya'dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı.
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