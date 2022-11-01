Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması

01 Kasım 2022 Salı 14:54:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 14:54:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: Tahıl koridoru diplomasisi * Şu anda yüklü gemilerde sorun yok. Tahıl sevkiyatının devam etmesi için sorunların aşılması lazım. Türkiye olarak gayret göstermeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ve Zelenski ile görüşmeleri olacak. * Yoluna koyacağımıza inanıyoruz, herkesin yararına olur. * Tüm insanlığı ilgilendiren bir konu olan tahıl anlaşmasını savaştan ayrı tutmak lazım. Elimizden geleni yapacağız.
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl diplomasisi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devler Başkanı Zelenski ile görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl diplomasisi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devler Başkanı Zelenski ile görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.
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