Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: Tahıl koridoru diplomasisi * Şu anda yüklü gemilerde sorun yok. Tahıl sevkiyatının devam etmesi için sorunların aşılması lazım. Türkiye olarak gayret göstermeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ve Zelenski ile görüşmeleri olacak. * Yoluna koyacağımıza inanıyoruz, herkesin yararına olur. * Tüm insanlığı ilgilendiren bir konu olan tahıl anlaşmasını savaştan ayrı tutmak lazım. Elimizden geleni yapacağız.