  • BIST
    1083.83
  • Dolar
    7,3714
  • Euro
    8,7272
  • Altın
    460,9040
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı
Suudi Veliaht Prens'in iç savaş müdahalesi iddiasına ABD'den dava
Sevilla adını finale yazdırdı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bodrum'da denetim
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
Ünlü Japon tenisçinin koronavirüs testi pozitif
Tayland'da hükümet karşıtlarından protesto
Bakan Koca maske takmayanları uyardı: Karşılıklı kural varken ne gerek var
THY eylül ayı uçuş planını açıkladı
Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananlar
Netanyahu'dan normalleşme açıklaması: Barış karşılığı toprak ilkesi artık yok
Barcelona'da Messi depremi!
İspanya'da Kovid-19 önlemlerine protesto
Emirgan Korusu'nda korkutan yangın! Kontrol altına alındı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: Haddini aşan bir açıklama
2 aydır kayıptı! Ağaca asılı halde bulundu
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Beşiktaş Mensah ile anlaştı! Yeni transfer İstanbul'a geliyor
Filistin Müftüsünden Mescid-i Aksa fetvası: "Ziyaret etmek haramdır"
Somali'de bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı
İsrail'den Gazze'ye yakıt ambargosu!
Şanlıurfa Valisi'nden koronavirüs denetimleri
16 Ağustos 2020 Pazar 23:53:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 23:53:00

Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, başkent Mogadişu'da otele bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışma sonucu birçok kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırı ve çatışma sonucu birçok kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Somali basınında yer alan haberlere göre, başkent Mogadişu'daki Lido sahilinde bulunan otele bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısının ardından çatışma çıkmış, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER