Türkiye'den Sırbistan'a başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'daki silahlı saldırılarda yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sırbistan'da 2 gün önce bir okulda meydan gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Belgrad yakınlarındaki Mladenovac bölgesinde gece yaşanan silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesinden ve 14 kişinin yaralanmasından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yakınlarını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verildi.
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