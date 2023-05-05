VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor
İletişim Başkanlığından yurt dışından getirilen kültürel eserlere ilişkin paylaşım
Suriye konulu dörtlü görüşme 10'Mayıs'ta
BM: Afganistan'da kadın personele getirilen yasak insani yardım çalışmalarını aksatıyor
Biden, borç limiti krizinde Cumhuriyetçileri suçladı
Bakan Soylu: PKK masanın üstüne, Akşener de masanın altına indi
05 Mayıs 2023 Cuma 20:38:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 20:38:00

Türkiye'den Sırbistan'a başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'daki silahlı saldırılarda yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sırbistan'da 2 gün önce bir okulda meydan gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Belgrad yakınlarındaki Mladenovac bölgesinde gece yaşanan silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesinden ve 14 kişinin yaralanmasından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yakınlarını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verildi.

Etiketler : Türkiye Sırbistan Dışişleri Bakanlığı
Zor günlerin üstesinden geleceğiz

Zor günlerin üstesinden geleceğiz
İyi ki sen olmuşsun

İyi ki sen olmuşsun
Elif heyecanı

Elif heyecanı
Doğuma bir ay kala

Doğuma bir ay kala
Oyunculuk özgürleştiğim alanım

Oyunculuk özgürleştiğim alanım
Kitabını senaryo yapacak

Kitabını senaryo yapacak
Elbet bir gün buluşacağız

Elbet bir gün buluşacağız
Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer

Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer
Golf severler buluştu

Golf severler buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX