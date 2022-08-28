Türkiye'den selin vurduğu Pakistan'a insani yardım eli

Pakistan'da devam eden ve son günlerde etkisini artıran aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, ülkede ağır hasar meydana geldi.

Türkiye, selden etkilenenlere yardım için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgeye ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesi gönderilmeye başlandı.

Afetzedeler için toplanan yardımlar, gece saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan iki askeri kargo uçağı ile Pakistan'a gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan 2 uçağımız, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" denildi.

Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan iki uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; #Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.@AFADBaskanlik pic.twitter.com/MOOt0KWaBt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2022

AFAD: Bölgeye ulaştık

AFAD'dan yapılan açıklamada ise ekiplerin afet bölgesine ulaştığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Pakistan'daki sel bölgesindeyiz. Milletimizin yardım elini ulaştırmak ve acil ihtiyaçları karşılamak üzere, on binlerce insanın selden etkilendiği bölgeye ulaştık. Kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz; geçmiş olsun Pakistan" denildi.

Cumhurbaşkanımız Sn.@RTErdogan'ın talimatlarıyla, Pakistan'daki sel bölgesindeyiz.



Milletimizin yardım elini ulaştırmak ve acil ihtiyaçları karşılamak üzere, on binlerce insanın selden etkilendiği bölgeye ulaştık.



Kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz; geçmiş olsun Pakistan �������� pic.twitter.com/cFuXzCGYdl — AFAD (@AFADBaskanlik) August 28, 2022

Kızılay'dan acil insani yardım

Pakistan Kızılayı ile iş birliği ve koordinasyon içinde bölgedeki acil ihtiyaçları tespit eden Türk Kızılayı, ilk etapta 300 aileye 16 bin Pakistan Rupisi ile 300 adet hijyen kiti, 600 adet benzin bidonu ve salgın hastalıklardan korumak için bin 500 adet sineklik gönderdi.

AFAD ile de iş birliği yapan Türk Kızılay, kargo uçağıyla bin adet battaniyeyi de ulaştırıyor. Türk Kızılay ayrıca selden etkilenen eyaletlerde tıbbi yardıma ihtiyaç duyan kişiler için de tıbbi müdahale çadırları kurarak yaklaşık 6 bin kişiyi tedavi etmeyi planlıyor. Sel sularının çekildiği ve selzedelerin tahliye edildiği bölgelere gıda kolilerini de ulaştıran Türk Kızılay, beslenme ve temel gıda ihtiyaçlarına anlık olarak cevap veriyor.

Kızılay, Pakistan'daki sel felaketinden etkilenen insanlar için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.