VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eyüpsultan'da minibüs devrildi! Yaralılar var
MSB'den Dünya Engelliler Günü mesajı: Sevgi varsa engel yoktur
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
İsveç'te Stockholm Camisi'ne İslamofobik saldırı
Musk, Twitter'ın Biden'ın oğlunun paylaşımlarını nasıl sansürlediğini ifşa etti
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
İYİ Parti, Suriye'ye gidiyor
HDP'den 6'lı masaya ‘ortak aday' çağrısı!
FETÖ'cü Aytaç'tan kumpas itirafı: Biz yaptık
Düzce'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Şentop: Hafızlık toplumdaki görünmez önemli payelerden biridir
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Numan Kurtulmuş'tan 6'lı masaya: Herhangi bir ortak projeleri yok
Dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur
FBI'dan açıklama: Tiktok ABD için ulusal güvenlik endişesi oluşturuyor
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Iğdır'da özel öğrenciler "empati kafe" projesiyle farkındalık oluşturdu
İsrail Filistinli tutuklu aktivisti sınır dışı etme kararını salı gününe erteledi
Afra'yı takipte
Mekan açtı
Yıllara meydan okuyor
Kardeşlik ödülü
Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Bir kanser belirtisi: Burun tıkanıklığı
02 Aralık 2022 Cuma 17:04:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 17:04:00

Türkiye'den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Pes etmeyeceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin, İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'nun, "Özel Diyalog" oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine dair, "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi süreci konusunda "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." ifadesini kullandı.

Etiketler : dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu rusya ukrayna
Kızlar arkadaşlarım

Kızlar arkadaşlarım
Dubai'den teklif

Dubai'den teklif
Baba acısı

Baba acısı
Babaya veda

Babaya veda
Yaş günü hediyesi şarkı

Yaş günü hediyesi şarkı
Artık eğitmen

Artık eğitmen
Hande'ye aşk itirafı

Hande'ye aşk itirafı
Menajerler estetik istiyor

Menajerler estetik istiyor
Ceceli Ailesi'ne hırsızlık şoku

Ceceli Ailesi'ne hırsızlık şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX