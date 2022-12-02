Türkiye'den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Pes etmeyeceğiz
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin, İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'nun, "Özel Diyalog" oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine dair, "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi süreci konusunda "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." ifadesini kullandı.
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