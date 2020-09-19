Dışişleri'nden Rusya'ya Kırım tepkisi!

Türkiye'den Rus mahkemesinin Kırım Tatarlarına yönelik mahkumiyet kararına tepki
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir Rus mahkemesi tarafından 7 Kırım Tatarı hakkında 16 Eylül'de açıklanan mahkumiyet kararının, Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil ettiği bildirildi. Bakanlık, "Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir Rus mahkemesi tarafından yedi Kırım Tatarı hakkında 16 Eylül 2020 tarihinde açıklanan mahkumiyet kararı, Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil etmiştir. Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir" denildi.
Türkiye'nin, Kırım'ın gayrımeşru ilhakını tanımadığının hatırlatıldığı açıklamada, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edileceği kaydedildi.
Rusya'nın Güney Askeri Bölge Mahkemesi, 'Hizb-ut Tahrir' adı verilen dava çerçevesinde 7 Kırım Tatarı hakkında mahkumiyet kararı vermişti.
- Adana'da 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi
- Kırklareli Valisi Osman Bilgin, vatandaşları koronavirüsle ilgili uyardı: Gidişata göre Ekim'de bu aydan daha kötü olacağız
- Başkan Erdoğan'dan Musevi vatandaşlara tebrik mesajı
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır
- AK Partili Ünal'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki!
- Mevkidaşına mektup gönderen Fahrettin Altun Yunan Gazetesi'nin çirkin manşetine tepki gösterdi