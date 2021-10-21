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21 Ekim 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 17:00:00

Türkiye'den "Osman Kavala" tepkisi: Bu şekilde ültimatom kabul edilemez

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Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 10 ülkenin büyükelçilerinin yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, "Türkiye'ye bu şekilde ültimatom kabul edilemez. Yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini biliyorlar." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 10 ülkenin büyükelçilerinin yaptığı açıklamalarla sert tepki gösterdi.

Bilgiç açıklamalarından satır başları:

Biz açıklamaya tepki verdik. Hiçbir organ, makam, merci, kişi tarafından yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere, hakimlere emir ve talimat verilemez, tavsiye ve telkinde bulunulamaz. Türkiye'de devam eden bir yargı süreci var. Aslında yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini bu ülkelerin kendileri çok da iyi biliyor. Türkiye devletine ültimatom verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Biz bunu kabul etmediğimizi söyledik. Büyükelçiliklerin görevleri ve yükümlülükleri bulundukları ülkelerin içişlerine karışmamak

"UÇAKLARI ALACAĞIZ YA DA PARAMIZI İADE EDECEKLER"

Bilgiç açıklamalarının devamında F-35 konusuna da değinerek; "Türkiye F-35 projesinin kurucu ortaklarından biri, biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bu çerçevede F-35 projesi çerçevesinde ABD'ye yaklaşık 1.4 milyar dolar ödeme yaptık. Bizim için aslında seçenekler basit, ya bu programa geri döneceğiz ya bize vaat edilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler. Bu çerçevede F-35 için ödenen meblağ F-16 filomuzun modernleştirilmesi için kullanılması bir seçenek olarak gündemde. Bu konuyu ABD'li paydaşlarımız ile tartışıyoruz. Bunun sonucuna göre de hareket edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : ABD Türkiye F-35 F-16 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgi
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