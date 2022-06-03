Türkiye'den 'Operasyon yapmanızdan kaygılıyız' diyen ABD'ye yanıt

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'a Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini belirtti

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Hatay'ı ziyaret eden Thomas-Greenfield ile telefonda görüştü.

TÜRKİYE'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİ

Görüşmede Daimi Temsilci Thomas-Greenfield'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirtmesi üzerine Önal, PKK/YPG/PYD terör örgütünün sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, Türkiye'nin ulusal güvenliğine de varoluşsal tehdit teşkil ettiğini, Ekim 2019'da ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini bildirdi.

"GEREKEN TEDBİRLERİ ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Önal ayrıca Thomas-Greenfield'a son dönemde bu bölgeden Türkiye'ye yönelik terörist tehdidinin daha da arttığını, güvenlik güçlerine, sivilleri ve Türkiye'nin sınırları içini de hedef alan bu saldırılara ve bölücü gündemin ilerletilmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, Türkiye'nin hayati milli güvenlik çıkarlarını tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini ifade etti.