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05 Aralık 2021 Pazar 23:29:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 23:29:00

Türkiye'den Nijer ve Mali'ye taziye mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Nijer ve Mali'de düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Mali sınırındaki Tera/Tillaberi bölgesindeki G5 Sahel Ortak Gücüne ayrılan üsse düzenlenen terör saldırısında 29 Nijer güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybetmesinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijer basını gün içinde Tillaberi bölgesindeki Tera mevkisinde bulunan G5 Sahel Gücünün karargahına dün kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 29 asker yaşamını yitirmiş, çıkan çatışmada ise 79 terörist öldürülmüştü.

Etiketler : dışişleri bakanlığı taziye mesajı nijer mali
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