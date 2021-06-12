Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

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12 Haziran 2021 Cumartesi 18:36:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 19:41:00

Türkiye'den NATO Zirvesi öncesi Libya'ya üst düzey ziyaret

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya'ya gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Libya'da temaslarda bulunan Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Etiketler : recep tayyip erdoğan nato zirvesi mevlüt çavuşoğlu libya
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