Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Libya'da temaslarda bulunan Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.