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22 Nisan 2021 Perşembe 10:25:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 10:25:00

Türkiye'den müthiş bir hamle daha! Milli helikopterimiz lazerle görecek

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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aktif Helikopter Engel Tespit Sistemi'nde (HETS) sona gelindi. Böylece helikopter kazalarında çok önemli yer tutan tel veya engele çarpma durumunun önüne geçilmiş olacak.

Pilotu uygun zamanda engellere karşı ses ve görüntü ile uyaracak Aktif Helikopter Engel Tespit Sistemi'nde (HETS) sona gelindi. Sistem bu yıl içinde testleri tamamlanarak helikopterlere takılacak.

Milliyet'in haberine göre helikopter engel tespit sistemleri aktif ve pasif sistemler olarak ikiye ayrılıyor. Aktif sistemlerde radar/LIDAR gibi algılayıcılar, pasif sistemlerde ise yazılım tabanlı çözümlerle engel farkındalığı yaratılıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, helikopter platformları başta olmak üzere, hava araçlarının alçak irtifa uçuş koşullarında seyir güvenliğini artırmak amacıyla, fiber lazer tabanlı Aktif HETS Projesi 2019'da başlatıldı. Yerli ve milli imkanlarla Meteksan Savunma tarafından başlatılan HETS projesinde sona gelindi. Testlerin tamamlanmasının ardından sistem, başta mevcut ve yeni nesil genel maksat helikopterleri ile çeşitli hava platformlarına entegre edilecek.

Öte yandan TUSAŞ ihtiyaçlar doğrultusunda yeni araçlar geliştirmeye devam ediyor. Daha önce pek çok araç geliştirmiş olan TUSAŞ'tan yeni bir hamle geldi. İnsansız ve elektrikli taarruz helikopterinin fotoğrafları ilk kez ortaya çıkmıştı.

Etiketler : milli helikopter lazer savunma sanayi hets
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