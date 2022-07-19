VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Yunanistan'ın nüfusu yüzde 3,5 azaldı
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi
Başkan Erdoğan, Putin'le Tahran'da görüştü
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Türkiye'den Mısır'a başsağlığı mesajı
İsrail'den Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı
Bilim insanlarından 'Avrupa için yüksek düzeyde ozon kirliliği' uyarısı
İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak
DSÖ: Kovid-19 vaka artışları daha kötüye gidebilir
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kovid-19'da korkulan oluyor
Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü!
"Bu ziyaret önemli bir dönüm noktası olacak"
Vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral için yarın tören düzenlenecek
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türk limanlarında yılın ilk yarısında 273 milyon ton yük elleçlendi
Antakya-Altınözü Bölünmüş Yol Projesi'nin birinci etabında sona yaklaşılıyor
Konut satışlarında tüm zamanların ilk yarı rekoru kırıldı
İngiltere, 39 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor
İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa'nın Draghi gibi bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Orgeneral Bayraktaroğlu'nu kabul etti
Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede
19 Temmuz 2022 Salı 19:09:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 19:09:00

Türkiye'den Mısır'a başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye, Mısır'ın Minye kentinde bugün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Minye kentinde yaşanan trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bilgisinin büyük üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

KAZADA 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mısır'ın güneyindeki Minye kentinde bir yolcu otobüsü, park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı mısır kaza
Dava henüz bitmedi

Dava henüz bitmedi
Dijitale iş yapmak istiyor

Dijitale iş yapmak istiyor
Sahne toplantısı

Sahne toplantısı
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
Sürpriz aşk

Sürpriz aşk
Mekanda sesimle oynadılar

Mekanda sesimle oynadılar
Serinlemek isteyenler sur dibine!

Serinlemek isteyenler sur dibine!
Elektrikli faytonda klip

Elektrikli faytonda klip
Elimdeki belgeler adam yakar

Elimdeki belgeler adam yakar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX